Mann tiltalt for trakassering av fleire kvinner

innenriks

Det skriv NRK torsdag.

Mannen hadde fleire forbod mot å oppsøkje kvinna, men oppsøkte den fornærma over ti gonger. I tillegg stod han mellom anna utanfor huset til kvinna fleire gonger og sende fleire gonger intime bilete av barn.

Saka om kvinna vart i sommar omtalt av NRK.

Sjølv om framferda til mannen var truande, la politiet bort sakene mot mannen etter at det var tvil om den psykiske helsa hans. Heller ikkje statsadvokaten meinte at det kunne reisast sak, men i juni greip riksadvokaten inn og kravde full etterforsking i alle sakene mot mannen – òg mot andre kvinner.

No er mannen tiltalt for 14 brot på besøksforbodet mot kvinna, men også for trakassering av andre kvinner, skriv NRK. Han er i tillegg tiltalt for truslar, forfølging og for å ha utvist seksuelt krenkjande åtferd.

Mannen er òg tiltalt for kroppsskade etter at han i 2020 skal ha dytta ei kvinne utfor ein halvannan meter høg mur. Denne kvinna pådrog seg brot i ryggen og handleddet og har fått varige smerter.

(©NPK)