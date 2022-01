Helsestyresmaktene opnar for å lette på skjenkjestoppen

innenriks

Det nasjonale skjenkjeforbodet vart innført natt til 15. desember.

– Det vil vere mogleg å innføre skjenkjestopp til dømes kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om ein slik lette vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkeleg effektiv i lys av gjeldande smittesituasjon. Dette må òg sjåast opp mot prioriteringar av tiltak under andre område og målgrupper, skriv Helsedirektoratet i sitt faglege råd til regjeringa.

Folkehelseinstituttet (FHI) foreslår òg ei tidsavgrensing.

– For å gjere tiltaket meir effektivt kan det vurderast å avgrense tidsrommet for skjenking. Å tillate skjenking fram til eit gitt klokkeslett vil gjere at fleire serveringsstader kan halde ope. Det kan bidra til auka smitterisiko fordi fleire oppsøkjer serveringsstader, som igjen gir auka mobilitet og fleire nærkontaktar i tidsrommet før, under og etter servering, skriv FHI.

Instituttet går ut frå at smitterisikoen er lågare jo tidlegare tidspunktet blir sett.

– Kva som skal vere det nøyaktige klokkeslettet vil vere ei skjønnsmessig vurdering, og det kan vere ein fordel å velje eit tidspunkt som er attkjennande frå tilsvarande tiltak tidlegare i pandemien, skriv FHI.

Helsedirektoratet viser til at ein tidlegare i pandemien har hatt skjenkjestopp etter klokka 22 eller etter midnatt.

– Dette har vore eit kompromiss som gjer det mogleg for utestader å halde opne, men som likevel reduserer risikoen for at for mange folk møtest og at folk tek ei større mengd drikke slik at smitteverntiltaka i mindre grad blir overhaldne, skriv Helsedirektoratet.

Vanlegvis er den nasjonale regelen at det kan serverast drikke med alkohol fram til klokka 3 på natta.

Sjølv om helsestyresmaktene no tilrår å endre på reglane, er det til sjuande og sist regjeringa som bestemmer. Dei har varsla ein pressekonferanse klokka 19 kor nye tiltak vil bli presenterte.