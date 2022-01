Helseministeren før pressekonferansen: Vil korte ned karantenetida

innenriks

– Er du fullvaksinert med dose tre, som dei fleste i helsetenesta er, vil det vere mindre grunn til lang karantenetid, seier Kjerkol til VG.

Kuttet i karantenetida vil gjelde for alle, men Kjerkol legg spesielt vekt på helsetenesta for å førebyggje at det auka sjukefråværet som truleg kjem som følgje av aukande smittetal, ikkje skal skape bemanningskrise i helsetenesta.

Kjerkol seier ikkje kor mykje karantenetida vil bli korta ned, men FHI og Helsedirektoratet tilrår betydelege lettar, og at ein kan sleppe karantene ved å teste seg.

(©NPK)