Helsedirektoratet og FHI tilrår lemping av ei rekkje tiltak

innenriks

I tillegg tilrår Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) å opne opp for opptil 200 på innandørs arrangement med faste sitjeplassar, og dessutan å gjere visse lettar for breiddeidretten og idrett for barn og unge.

Det kjem fram i det siste faglege rådet, som regjeringa drøfta på ein regjeringskonferanse torsdag. Kva som blir fasit, blir kunngjort på ein pressekonferanse seinare torsdag kveld.

Står for fall?

Den 13. desember innførte regjeringa ei rekkje nye koronatiltak for å bremse utbreiinga av omikronvarianten, som sidan har vorte dominerande i Noreg.

Blant desse har skjenkjestoppen, raudt nivå i vidaregåande skular og fritidskarantene for lærarar vore blant dei mest omdiskuterte.

No kan mykje tyde på at dei tre tiltaka delvis står for fall.

I tillegg tilrår helseetatane å erstatte karanteneplikta med sjølvtesting og gi nærkontaktar større ansvar når det gjeld å følgje anbefalte testregime.

– Dagens TISK-strategi bør endrast slik at han kan vere berekraftig gjennom ein periode med aukande smitte, skriv Helsedirektoratet og FHI i sitt faglege råd.

Frå raudt til gult

Når det gjeld skulane, er begge krystallklare på at raudt nivå i vidaregåande skular ikkje er forholdsmessig og bør avviklast så snart som mogleg.

– Det finst ikkje tiltak som i tilstrekkeleg grad kan bøte på dei negative konsekvensane som redusert nærvær på skulen medfører, skriv dei.

Dei meiner gult nivå vil ha effekt òg på vidaregåande skular, sjølv om ein ikkje kan ha faste kohortar på grunn av programfag.

Samtidig meiner dei at det er nødvendig å drøfte tiltak som sikrar inneluft av god kvalitet.

Smitterisiko kan auke

Når det gjeld skjenkjestoppen, meiner Helsedirektoratet og FHI at det kan opnast for skjenking delar av kvelden.

– Det vil vere mogleg å innføre skjenkjestopp til dømes kl. 22.00, skriv Helsedirektoratet i sitt faglege råd til regjeringa. Også FHI foreslår ei tidsavgrensing.

Samtidig skriv etatane at det er uklart om ein slik lette vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkeleg effektiv.

– Dette må òg sjåast opp mot prioriteringar av tiltak under andre område og målgrupper, skriv Helsedirektoratet, medan FHI meiner smitterisikoen kan auke fordi fleire oppsøkjer serveringsstader, noko som igjen gir auka mobilitet og fleire nærkontaktar.

Fører vidare gjesteregel og heimekontor

FHI og Helsedirektoratet tilrår samtidig regjeringa å føre vidare tilrådinga om maks 10 gjester i private heimar, og dessutan å fjerne unntaket som gjaldt i romjula.

Maksimaltalet gjeld sjølv om gjestene er vaksinerte og uavhengig av alderen til gjestene.

– FHI tilrår å føre vidare gjeldande tilråding om maksimalt 10 gjester og 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer, heiter det i det faglege rådet.

Helsestyresmaktene tilrår òg å føre vidare regelen om at alle som kan, skal jobbe heimanfrå.

– Dette tiltaket blir vurdert å ha ein betydeleg smitteverngevinst og er eit nokså lite inngripande tiltak, skriv FHI.

Koronasertifikat

FHI vil likevel ikkje tilrå bruk av koronasertifikat som eit førebyggjande tiltak i Noreg.

– Utbreidd bruk av koronasertifikat som ekskluderer delar av befolkninga frå aktivitetar, kan medføre redusert livskvalitet, forsterke forskjell og føre til svekt oppslutning om andre smitteverntiltak, skriv instituttet.

Helsedirektoratet meiner på si side spørsmålet i stor grad er ei politisk vurdering.

(©NPK)