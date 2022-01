Guldvog trur Noreg kan takle smitte på 5 prosent av befolkninga

innenriks

Guldvog understrekar at det er forskjellar mellom kommunane. Om lag ein tredel melder om kapasitetsutfordringar – noko som også er knytt til dagens regime for testing og smittesporing.

Guldvog meiner at landet samla sett vil vere i stand til å tole eit smittepress på 5 prosent utan at kommunehelsetenesta bryt saman.

Helsedirektøren understreka at så mykje smitte vil vere krevjande for norske kommunar, men at samfunnet er robust og i stand til å hjelpe kvarandre når nokre område opplever mykje smitte på kort tid.

– Det kan bli mange sjukmelde i nokre kommunar, som gjer at ein over ein kortare periode har eit dårlegare tilbod enn det som ein har elles. Men med dei nye opplysningane om omikron trur vi det vil vere håndterbart, gitt at vi klarer å halde noko igjen.

(©NPK)