Ekstremvêret Gyda fører til flaum fleire stader – og det er venta meir

– Det regnar godt no, særleg i Møre og Romsdal og i Trøndelag, så vi kan seie at ekstremvêret er i rute, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød til NTB.

Ifølgje meteorologen vil ikkje nedbøren auke i styrke utover dagen, men halde seg på den same intensiteten som det siste døgnet. På eit døgn har det pøst ned mellom 70 og 125 millimeter, nokre stader endå meir, ifølgje Yr. Dei neste tolv timane er det venta opptil 60 millimeter til. Over 1000 meter kjem nedbøren truleg som snø.

– Ekstremvêr vinterstid er ofte langvarig og med mykje regn, i motsetning til om sommaren, då det kan rekne kraftig i ein kort periode, seier Granerød.

Regnet skal gi seg utover kvelden

I Meråker i Trøndelag har det regna like mykje dei siste 24 timane som heile nedbørsnormalen for januar. Ei rekkje andre stader har fått omtrent 70 prosent av den normale nedbørsmengda for heile januar på eitt døgn.

Meteorologen ventar at regnet minkar i 19-tida torsdag, men det betyr ikkje slutten på ekstremvêret.

– Flaum heng gjerne litt etter fordi vatnet samlar seg opp og elvane veks, forklarer Granerød.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) reknar med at ekstremvêret Gyda vil kulminere natt til fredag.

– Vassføringa vil halde fram med å stige, og det er venta at toppen blir nådd seint torsdag eller tidleg fredag morgon. Dette avheng både av nedbør og temperaturutvikling, seier direktør Brigt Samdal i skred- og vassdragsavdelinga i NVE.

NVE-stasjonane har registrert flaumvassføring i Vestland fylke, Møre og Romsdal og Trøndelag. Særleg i dei to sistnemnde fylka har dei merka Gyda godt.

Måtte symje frå bilen

I Trondheim måtte to personar symje frå bilen sin etter å ha køyrt på ein overfløymd veg ved undergangen på E6 ved Ekra, skriv Trønderbladet. Bilen vart ståande under vatn.

Ifølgje Dagbladet måtte brannvesenet bruke båt for å hente ei kvinne ut av eit spikartelt på Meråker camping i Trøndelag etter at plassen hadde fløymt over.

Til VG fortel Håvard Krangnes ved Vindøla camping at campingplassen hans står under vatn. Samtidig må han hjelpe foreldra med å evakuere eit sauefjøs med 350 sau på grunn av flaumfaren.

– Det er levande individ og prioriteringa no. Det på campinga er berre døde ting. Eg skulle vore der også, men det er lite vi får gjort, seier Krangnes til avisa.

FIeire evakuerte

På Sjøholt i Ålesund har 16 bustader med 37 personar vorte evakuerte på grunn av jordras, i Eresfjord er 44 personar evakuerte på grunn av fare for flaum, og i Sunndal har éin bustad vorte evakuert grunna ispropp i elva Driva.

– Det blir fortløpande vurdert om det er behov for ytterlegare evakueringar, og kor lenge evakueringa skal vare, skriv operasjonssentralen i Møre og Romsdal.

Oppmodar til å la bilen stå

Statens vegvesen oppmodar på nettsidene sine til å la bilen stå i dei hardast ramma områda. Det gjeld særleg Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Forholda er så krevjande, og ting endrar seg raskt i dei mest ramma områda. Vi oppmodar folk til å la bilen stå om det er mogleg, og ikkje ta unødvendig risiko, seier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

