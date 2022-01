Dette er SVs krav til krisepakken

innenriks

– Ein kan ikkje forvente at vi skal vere eit sandpåstrøingsorgan i Stortinget som bankar igjennom det regjeringa kjem med, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Vi er opptekne av å gjere ordningane betre og meir rettferdige.

Ho førebur seg no på travle veker i Stortingets finanskomité.

Fredag legg regjeringa nemleg fram ein samla krisepakke for Stortinget. Der vil regjeringa presentere detaljane i både kompensasjonsordninga og lønnsstøtta som vart varsla før jul. I tillegg blir det venta ny krisehjelp til kulturliv og frivillig innsats, kollektivtrafikk, luftfart og helse- og omsorg.

Samtidig er det venta at regjeringa fredag vil leggje fram den auka straumstøtta som vart varsla tidlegare i januar.

Misfornøgd med kompensasjon

Lønnsstøtteordninga var gjenstand for forhandlingar mellom SV og regjeringspartia allereie før jul. Men Kaski vil ikkje sjå bort frå at det kan bli nye rundar no.

Samtidig gjer ho det klart at SV aller helst skulle vore kompensasjonsordninga forutan.

– Vi meiner erfaring viser at han har vore for omfangsrik. Han har hatt for høgt tak, og han er gått til for mange bedrifter som eigentleg ikkje har hatt behov for kompensasjon, seier Kaski.

Nøyaktig kva SV vil krevje, vil ho ikkje seie noko meir om før regjeringa har lagt fram forslaget.

– Vi hadde eigentleg føretrekt å ikkje ha noka kompensasjonsordning, men heller lønnsstøtte og ein låneordning for bedrifter som har behov for det i møte med strenge smitteverntiltak.

Vil skjerpe klimaprofil

Eit anna prioritert punkt for SV er å skjerpe klimaprofilen i krisetiltaka.

– Derfor er det viktig for oss at det er eit tyngdepunkt her som sørgjer for at særleg kollektivtransport og jernbanen kjem betre ut enn under den borgarlege regjeringa, samanlikna med fly, seier Kaski.

Ho forklarer at SV spesielt er skeptisk til å fjerne flypassasjeravgifta. Regjeringas forslag er at flypassasjeravgifta mellombels blir oppheva frå 1. januar til 1. juli 2022.

– Vi meiner det ikkje er rett tiltak no, seier Kaski.

Krev hjelp til bønder

Eit anna spørsmål som SV no vil trekkje inn i kriseforhandlingane på Stortinget, er dei auka kostnadene i landbruket.

SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes seier partiet no blir kontakta kvar einaste dag av bekymra bønder som kjenner prisgaloppen på kroppen.

SVs krav er mellom anna at landbruket må inkluderast fullt ut i straumstøtta. Dette har regjeringa varsla skal skje, men korleis løysinga vil sjå ut, er framleis i det blå.

Fylkesnes trur neppe at løysingane kjem før i siste sekund.

– Eg trur det blir intenst. Vi får sakene til Stortinget veldig seint, så vi vil ha dårleg tid, seier han.

