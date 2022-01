Bergens-sjukehus senkar beredskapen

innenriks

Det skjer etter at Helse Bergen gjekk gjennom risikovurderinga som Folkehelseinstituttet (FHI) kom med onsdag, skriv Bergensavisen.

FHI slår fast at delar av grunngivinga for kontaktreduserande tiltak har falle bort, og at det neppe er fornuftig med strenge tiltak mot epidemien over tid. Fleire hundre tusen vil bli smitta i vinter, men omikronvarianten vil gi langt færre innleggingar enn deltavarianten, fastslår FHI.

– Etter ei totalvurdering av situasjonen har vi valt å gå ned til grøn beredskap. Det er eit signal om at vi har kontroll på situasjonen, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Dei tek likevel høgd for at det kan tilstrøyminga av pasientar kan auke i tida framover.

– Vi planlegg for maksimalt 20 nye pasientar kvar dag og opptil 60 samtidige pasientar. Overslaget er maksimalt 15 på respirator samtidig. Men det er svært stor uvisse om tala, seier Hansen.

