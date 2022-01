11.825 nye koronasmitta registrert siste døgn – ny rekord

innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 7.356 koronasmitta per dag.

Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 4.808, så trenden er stigande.

Onsdag var 264 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var 13 færre enn dagen før.

80 av pasientane ligg på intensivavdeling, og av dei får 61 respiratorbehandling. Det er fem færre på intensiv og tre færre på respirator samanlikna med dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt.

I alt har 472.355 personar no testa positivt for korona i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet. Førre døgnrekord for Noreg var 12. januar 2022. Då vart det registrert 9.622 smitta.

Til saman er 1.372 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal.

(©NPK)