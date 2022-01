Stoltenberg vil ikkje delta i tilsetjingsdebatten

innenriks

– Eg har ikkje greidd å få med meg alle sider, men har registrert at det er ein debatt. Men det er ikkje mogleg for meg å følgje alle sider av den debatten, sa Nato-sjefen under eit pressemøte i Brussel onsdag ettermiddag der VG og TV 2 var til stades.

Stoltenberg understrekar at han «døgnet rundt» vier merksemda si til den noverande stillinga si, og at han ikkje ønskjer å komme til orde i den pågåande debatten om kandidaturet hans til stillinga som øvste leiar for Noregs Bank.

– No skal det vere ein prosess i Finansdepartementet, og det er eg sikker på blir ein ordentleg og ryddig prosess. Og den skal eg stelle meg til, og ikkje delta i ein offentleg debatt om ein tilsetjingsprosess.

På spørsmål om han har vurdert å trekkje kandidaturet sitt i lys av den seinare tids politiske motstand, svarer Stoltenberg at å kommentere partis meiningar ville gjort han til del av ein politisk debatt, noko han verken vil eller bør.

(©NPK)