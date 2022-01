Støre skeptisk til makspris på straum

innenriks

Fleire parti valde å bruke spørjetimen i Stortinget onsdag til å presse statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på dei høge straumprisane. Blant dei var budsjettpartnar SV, som snart skal inn i forhandlingar med Arbeidarpartiet og Senterpartiet om dei siste straumforslaga deira.

– Det vi ber om, er jordnær, sosialdemokratisk politikk, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Han viser til at SV i eit intervju med NRK har teke til orde for å opprette eit statleg selskap som skal kjøpe straum frå kraftselskapa, slik at folk får dekt eit normalt straumforbruk til ein rimeleg penge.

Støre er på si side avventande til forslag som grip direkte inn i straumsystemet.

– Som generell haldning meiner eg at vi må vere nøye på at viss vi erstattar eit system med eit anna, må vi vere trygge på at det systemet er betre, seier Støre.

– Eg meiner til dømes at det er grunnar til å seie at omgrepet makspris kan ha effektar som ikkje er bra for måten vi får fram ny kraft og for kundane. Eg meiner eg har sett utgreiingar om at eit toprissystem som gir høve til å dele opp eit stort hushald i to, ikkje er eit tilrådd tiltak, sa Støre.

– Vi må heile tida sjå korleis vi kan endre systemet. Det er jordnær, sosialdemokratisk politikk, la han til.

Høgre-representanten Nikolai Astrup følgde opp med å seie at han var glad for at statsministeren avviste SVs «forsøk på planøkonomisk innretning av strømsystemet».

