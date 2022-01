Regjeringspartia blir straffa knallhardt av veljarane på ny måling

innenriks

Meiningsmålinga utført av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå viser at Aps oppslutning er nede på 18,9 prosent, ein tilbakegang på 5 prosentpoeng frå desember. Det er blant dei dårlegaste resultata partiet nokosinne har hatt på ei meiningsmåling.

– Dette er ein veldig dramatisk tilbakegang for regjeringspartia. Ap har mista kvar sjette veljar sidan førre måling. Den einaste gode nyheita for Ap og Sp er at det er lenge til neste stortingsval, seier valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Ved stortingsvalet i fjor fekk Ap 26,3 prosent av stemmene.

– Dette er ei dårleg måling. Det er ikkje unaturleg at vi som sit med regjeringsansvar, blir straffa når folk blir ramma av historisk høge straumprisar og ei ny smittebølgje som dessverre har gitt endå ein runde med inngripande tiltak, seier Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran til avisa.

Sp får på målinga ein nedgang på 2,5 prosentpoeng til 9,4 prosent, men det er framleis eit raudgrønt fleirtal. Det er likevel berre dersom ein tek med MDG på 4,8 prosent (+1,8) og Raudt på 7,8 prosent (+1).

Med ein oppgang på 3,5 prosentpoeng blir Høgre det største partiet i landet, med 26,6 prosents oppslutning på meiningsmålinga.

For resten av partia er oppslutninga som følgjer (med endringar frå desember i parentes): Frp 12,8 (+1,7), SV 9,7 (+0,6), Venstre 4,2 (-0,6), Krf 2,8 (-0,3). Feilmarginen ligg mellom 1 og 3 prosentpoeng.

(©NPK)