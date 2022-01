Postboda i Nord-Noreg kjempar mot vêret

innenriks

Det siste døgnet har kraftig vind, regn, is og glatte vegar ført til innstilte båtruter, stengde bruer og stengde vegstrekningar. Vêrforholda gjer at posten kan bli forseinka med opptil to døgn enkelte stader. Det gjeld alt frå brev og pakkar til reklame, aviser og gods – mellom anna medisin.

– Vi prøver etter beste evne å få levert ut all post, men omsynet til vêrforholda og tryggleiken til dei tilsette må komme først. Fleire stader er det no både uforsvarleg og praktisk umogleg å få levert ut posten. Det vil derfor bli forseinkingar i utsette område, seier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

Forseinkingane blir størst i Lofoten, Vesterålen og andre ytre strøk, inkludert Senja. Det kan òg bli forseinkingar i Rana, Narvik, Steigen, Brønnøysund, Finnsnes, Indre Troms og Harstad.

– Så å seie alle båtruter på Helgeland er kansellerte, så det blir ingen post til øyane på Helgeland i dag, seier pressesjefen.

