Nordmenn er mindre redd for korona – fleirtal vil fjerne skjenkjeforbodet

innenriks

I januar er det berre 36 prosent av befolkninga som støttar full skjenkjestopp i heile landet, medan 52 prosent er negative til tiltaket. Det betyr at motstanden har 10 prosentpoeng auka oppslutning frå tidlegare i månaden, viser Norsk koronamonitor.

– Fram til julaftan var det fleirtal i befolkninga for skjenkjestopp. Fleirtalet har no snudd, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion, som gjennomfører undersøkinga.

Delen som svarer «ja» har falle med 13 prosentpoeng sidan desember, då skjenkjestoppen vart innført.

Mindre redd for smitte

To av tre nordmenn trur at talet på koronasmitta i Noreg vil auke, viser Norsk koronamonitor i januar. Det er seks prosentpoeng fleire enn i desember, og 22 prosentpoeng meir enn i januar i fjor. 16 prosent trur no på nedgang, medan 17 prosent trur smitten blir uendra.

– Vi blir prega av smitterekordar for tida, og få forventar at tida til rekordane er forbi. Samtidig er nordmenn mindre redde for smitte, seier Clausen.

Berre 32 prosent er i januar redd for å bli smitta, 5 prosentpoeng færre enn i desember. 51 prosent av dei spurde er likevel redde for at ein familiemedlem blir smitta, men det er òg ein tilbakegang på 6 prosentpoeng.

Clausen trur den reduserte frykta heng saman med vaksinepåfyll og ei avdramatisering av farane ved omikron, samtidig som debatten om tiltaksnivå kan gjere at færre opplever situasjonen som kritisk.

Ein tredel meiner tiltaka er for strenge

32 prosent meiner at regjerings koronatiltak er for strenge – 9 prosentpoeng fleire enn i desember. 50 prosent meiner framleis at tiltaka ikkje er for strenge, men det er langt færre enn før.

– Folk flest har i pandemien heller stått på bremsen enn gassen når lettar blir vurdert i møte med auka smitte, men dette er ikkje lenger like sjølvsagt, seier Clausen.

At påkjenninga av tiltaka er for store til at dei kan forsvarast er noko rekordhøge 31 prosent av dei spurde stiller seg bak. 43 prosent er usamd i dette.

(©NPK)