Gyda med følgje herjar langs kysten og i fjellet

Det blæs kraftig langs kysten av Møre, Trøndelag og Nordland, noko som truleg førte til at eit hurtigruteskip fekk ei lett grunnstøyting natt til onsdag. Ingen vart skadde, men skipet fekk skadar på skroget. Sjølve ekstremvêret Gyda gjeld dei kraftige regnmassane som følgjer av den såkalla atmosfæriske elva. Det er varsla for Møre og Romsdal og delar av Trøndelag.

Men heile Vestlandet, Midt-Noreg og Nord-Noreg er ramma av nedbør, mildvêr og sterk vind, noko som fører til snøsmelting og svært stor fare for alle slags skred.

– Dette er ein ekstrem situasjon som finst svært sjeldan, som krev tett oppfølging og kan føre til store skadar, understrekar Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Utrygt for trampolinar

Ifølgje statsmeteorolog Martin Granerud er det onsdag ettermiddag ingen store endringar i dei rekordmange varsla som er sendt ut, bortsett frå at nokre er forlengde. Det gjeld varsla om sterke vindkast, som vil vare heilt til fredag. Desse kasta går særleg hardt ut over store, lause gjenstandar.

– Ein skulle ikkje tru at folk hadde trampolinane ute om vinteren, men stadig vekk kjem dei flygande, til alle årstider, seier han til NTB.

Fleire ferjer over Vestfjorden vart innstilte frå morgonen onsdag. Ifølgje vêrtenesta portwind.no er det målt vindkast over 40 meter per sekund i Stamsund i Lofoten. Både sørgåande og nordgåande hurtigrute blir liggjande til kai i Trondheim på ubestemd tid, melder Adresseavisen.

Det er varsla liten til full storm ei rekkje stader frå Stad til Nordland. Utover dagen vil dei høgaste bølgjene treffe lengre sør, utanfor Møre og Romsdal og Trøndelag. Dei kan bli omkring 9 meter høge.

Stengde vegar

Så langt er det ikkje meldt om alvorlege ulykker, men mindre skred har komme, og skredfaren fører til stengde vegar, ikkje minst på fjellovergangane.

Fleire av dei er stengde, medan andre har innført kolonnekøyring. Riksveg 13 Vikafjellet, riksveg 15 Strynefjellet, fylkesveg 50 Aurland-Hol og fylkesveg 53 Tyin-Årdal er stengde. På riksveg 52 Hemsedalsfjellet er det svært glatt, men vegen er open.

E6 i Nordland mellom Korgfjelltunnelen og Majavatn er svært glatt. Alt av mannskap er ute og strør vegen, men isen legg seg på igjen med ein gong, ifølgje politiet der. Vogntog og bilar med piggfri dekk er bedne om å droppe køyreturen.

Uvanleg mange varslar

Ekstremvêret Gyda fører med seg mildvêr, vind og enormt mykje regn. Det er varsla om at det truleg vil oppstå ei rekkje alvorlege hendingar, som jord-, sørpe- og snøskred.

Regionsjef Knut Aune Hoseth ved NVE Region Nord seier det er sjeldan med så mange farevarsel på ein gong.

– Det er heilt spesielt at det gjeld over heile landet og til og med på Svalbard, seier han til NRK.

Årsaka er at Gyda kjem med svært mykje nedbør og høge temperaturar.

– Det gjer Gyda spesiell, og dette kjem på eit tidspunkt der det er ein god del snø i store delar av landet, seier Hoseth. Kollegaen hans Aart Verhage, som er regionsjef i vest, seier NVE aldri har meldt om så stor fare for skred.

– Så det blir som det blir. Vi kan ikkje stoppe dette her, seier han til NRK.

Både DSB, Vegvesenet, politiet og forsikringsselskapa har sendt ut ei rekkje råd om korleis skadar kan unngåast og liv kan vernast. Likevel reknar forsikringsbransjen med mange skademeldingar dei neste dagane.

