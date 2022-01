Fjellovergangar og ferjer ramma av uvêret

innenriks

Det blæs kraftig langs kysten av Møre, Trøndelag og Nordland, noko som truleg førte til at eit hurtigruteskip fekk ei lett grunnstøyting natt til onsdag. Ingen vart skadde, men skipet fekk skadar på skroget.

På øyane Røst og Værøy utanfor Lofoten kan folk vente seg elleve meter høge bølgjer, skriv NRK. Fleire ferjer over Vestfjorden er allereie innstilte. Ifølgje vêrtenesta portwind.no er det målt vindkast over 40 meter per sekund i Stamsund i Lofoten.

Bølgjer høge som lågblokker

Vakthavande meteorolog Jon Austerheim ved Meteorologisk institutt varslar liten til full storm fleire stader frå Stad til Nordland.

– Det blir bølgjer på rundt elleve meter utanfor Lofoten vest for Røst og Værøy onsdag.

Utover dagen vil dei høgaste bølgjene treffe lenger sør, utanfor Møre og Romsdal og Trøndelag. Dei kan bli omkring ni meter høge.

På vegane blir òg uvêret merkbart, samtidig som ein tek omsyn til den ekstreme rasfaren.

E6 over Saltfjellet har kolonnekøyring. Det same gjeld E134 Haukelifjell, medan riksveg 13 Vikafjellet, riksveg 15 Strynefjellet, fylkesveg 50 Aurland–Hol og fylkesveg 53 Tyin–Årdal er stengde. På riksveg 52 Hemsedalsfjellet er det svært glatt, men vegen er open.

Uvanleg mange varsel

Ekstremvêret Gyda fører med seg mildvêr, vind og enormt mykje regn onsdag og torsdag. Det er venta mange alvorlege hendingar, som jord-, sørpe- og snøskred.

Regionsjef Knut Aune Hoseth ved NVE Region nord seier det er sjeldan med så mange farevarsel på ein gong.

– Det er heilt spesielt at det gjeld over heile landet og til og med på Svalbard, seier han til NRK.

Årsaka er at Gyda kjem med svært mykje nedbør og høge temperaturar.

– Det gjer Gyda spesiell, og det kjem på eit tidspunkt der det er ein god del snø i store delar av landet, seier Hoseth.

