Fire personar arresterte i Tolga-saka: Politiet vil ikkje sjå bort frå at fleire kan bli mistenkt

Onsdag ettermiddag arresterte politiet ein fjerde person som er sikta i bortføringssaka i Tolga. Den sikta vart arrestert i 13.30-tida onsdag, om lag halvannan time etter at politiet etterlyste vedkommande.

– Utover at vedkommande ikkje melde seg frivillig, og at arrestasjonen elles gjekk utan dramatikk, kan vi ikkje gå nærare inn på detaljar om kvar og korleis dette gjekk føre seg, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland ved Innlandet politidistrikt på ein pressekonferanse onsdag.

Den sikta mannen i 20-åra vil avhøyrast torsdag, dersom han samtykkjer til det.

– Det er svært sannsynleg at òg denne personen blir framstilt for varetektsfengsling, sa Ekeland.

Sikta har enno ikkje fått utnemnt forsvarar, og det er tidlegast aktuelt å framstille sikta for varetektsfengsling fredag.

Mange spor i saka

Frå før er tre menn arresterte og varetektsfengsela i bortføringssaka. Alle dei fire er menn i 20-åra som tidlegare er straffedømde. Dei er sikta for fridomskrenking eller medverknad til det. Tre er busett i Oslo, og éin er busett på Hamar.

– Etterforskinga vil halde fram med full styrke. Det er framleis mykje informasjon og mange spor i saka, og vi kan heller ikkje sjå bort frå at vi får fleire mistenkte inn i saka, sa politiadvokaten.

Ho fortalde at politiet meiner å ha god oversikt over hendingsgangen og teoriar om kva roller dei ulike sikta har hatt i saka, men at dette ikkje blir kommentert av omsyn til etterforskinga.

20-åring bortført

Hendinga skjedde natt til søndag 2. januar i ein bustad i Tolga nord i Østerdalen. Då politiet kom fram vart ein 20 år gammal mann meldt bortført, og foreldra hans vart køyrde til legevakt.

Søndag kveld dukka han opp på eit tog på Gardermoen, der han bad konduktøren om å få låne ein telefon.

Ifølgje politiet vart 20-åringen skoten då han vart bortført, men han vart ikkje alvorleg skadd. Ein av teoriane til politiet er at gjeld var bakgrunnen for hendinga.