FHI: Neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak over tid

innenriks

Bakgrunnen er at alle unge og vaksne no har kunna blitt vaksinerte, og dei eldre og kronisk sjuke har kunna få den tredje dosen sin, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i si siste risikovurdering.

– Dei er så godt verna som vaksinasjon kan gjere dei mot alvorleg sjukdom. No må ein ved innføring av tiltak ha ei anna grunngiving for varigheita av tiltaka og andre kriterium for avslutning av tiltaka, skriv FHI.

Og held fram:

– Sidan vaksinasjon ikkje kan stoppe epidemien og viruset derfor alltid vil sirkulere, vil tiltaka i hovudsak berre utsetje smittetidspunktet for folk og dermed dempe eller utsetje ei bølgje.

Vanskeleg å få med folk på dugnad

Det kan dessutan bli vanskelegare å få befolkninga med på ein smitteverndugnad fordi risikoen for den enkelte vaksinerte som blir smitta, er betydeleg redusert med omikron samanlikna med delta, meiner FHI.

Dette kan misforståast som at også samfunnsrisikoen er tilsvarande redusert, noko som ikkje nødvendigvis er tilfelle, blir det påpeika.

– Dermed kan ein oppleve at næringar og verksemder går mot tiltak med grunngivinga at «epidemien er mildare no». Under visse føresetnader er det likevel mogleg at sjukdomsbyrda og belastninga på samfunnet blir større ved omikronvarianten fordi så mange fleire blir smitta.

FHI understrekar at dette må forklarast tydeleg som grunngiving for tiltaka.

Tiltaka kan ha negativ effekt på pandemien

Nytta og byrda av smittetiltaka må framleis vurderast, slår FHI fast. I tillegg bør det vurderast om tiltaka i seg sjølv kan ha negative effektar på epidemien og dens konsekvensar.

FHI viser mellom anna til at rådet om å vere heime sjølv med milde symptom og pålegget om karantene for nærkontaktar, skaper eit stort sjukefråvær og dermed ei belastning på skulane og helsetenesta.

Det same gjer gult eller raudt nivå eller stenging ved barnehagar og skular fordi dette fører til at føresette må ha fråvær.

Smitteutviklinga med dagens tiltak

FHI har laga utrekningar av korleis smitten vil utvikle seg framover med dagens tiltak.

Dette scenarioet tilseier mellom 100 og 400 innleggingar per dag. Det svarer til mellom 500 og 2.500 innlagde pasientar samtidig og mellom 25 til 150 innlagde på respiratorbehandling.

Scenarioa gir størst belastning i månadsskiftet januar-februar.

– Tidleg fjerning av tiltak gir ei større bølgje. Sterkare tiltak over tid gir ei mindre bølgje, men då kjem bølgja tilbake når tiltaka blir fjerna.

Bølgje av smitta i vinter

I same rapport understrekar FHI at omikronvarianten av koronaviruset vil gi ei betydeleg vinterbølgje med fleire hundre tusen smitta.

– Det er framleis nødvendig å følgje utviklinga til epidemien nøye for å kunne lette på tiltak om mogleg, men også for å kunne bremse epidemien ytterlegare dersom den truar med å gi betydeleg sjukdomsbyrde og overbelastning på helsetenestene og samfunnet, skriv FHI.

(©NPK)