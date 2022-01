FHI: Mange hundre tusen vil bli koronasmitta i vinter

innenriks

– Folkehelseinstituttet ventar ei betydeleg vinterbølgje av pandemien i Noreg i januar – mars. Mange hundre tusen vil bli smitta. Ein omikrondriven vinterbølgje er ikkje mogleg å stoppe, men det kan vere mogleg å dempe toppen av han, skriv FHI i si siste risikovurdering.

Der blir det samanfatta at det vil krevje svært sterke kontaktreduserande tiltak å slå ned denne vinterbølgja.

– Bølgja kan vekse igjen så snart tiltaka blir fjerna. Handteringa gjennom vinterbølgja dreier seg derfor om å bremse epidemien – med minst mogleg inngripande tiltak – sånn at den samtidige sjukdomsbyrda og belastninga på helsetenesta og samfunnet ikkje blir utoleleg, skriv FHI.

Under 150 respiratorpasientar

Samtidig vurderer FHI at talet på pasientar på respiratorbehandling ikkje vil auke til over 150 samtidig.

– Vinterbølgja i januar – mars vil medføre færre enn 50.000 nye smitta per dag, mindre enn 5 prosent av befolkninga smitta samtidig, færre enn 200 nye sjukehusinnleggingar per dag og færre enn 150 samtidig under respiratorbehandling, skriv FHI, som understrekar at det er stor uvisse om anslaga, og at dei kan bli påverka av endringar i tiltak.

I dag er 264 innlagde på norske sjukehus, 80 på intensivavdeling. Av dei får 61 respiratorbehandling.

Betydeleg mindre sjukdomsrisiko

FHI slår i si siste vurdering fast at omikronvarianten gir betydeleg mindre risiko enn deltavarianten for alvorleg sjukdomsforløp hos dei smitta, i alle fall viss dei er vaksinerte. Samtidig blir det understreka at omikronvarianten har betydeleg større spreiingsevne.

Det blir konkludert med at det ikkje er mogleg å stoppe ein omikrondriven vinterbølgje, men at det kan vere mogleg å dempe toppen av han.

– Konsekvensane av ei slik vinterbølgje er særleg auka sjukdomsbyrde, auka sjukefråvær i samfunnet og auka belastning på helsetenestene, skriv FHI.