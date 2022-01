Færre personar døydde i brann i fjor

innenriks

Dei siste ti åra, frå 2012 til 2021, har til saman 422 personar døydd i brann, viser tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Altså døydde 42,2 personar i gjennomsnitt i brann kvart år.

Til samanlikning omkom 633 personar i brann tiåret før, frå 2002 til 2011. Årsgjennomsnittet var då 63,3 branndøde.

– Eg vil ikkje leggje for stor vekt på endringane frå eitt år til det neste, men alle som driv brannførebyggjande arbeid bør kunne gle seg over at dødsbrannstatistikken har vist ein tydeleg nedgåande trend den siste tiårsperioden, seier administrerande direktør i Norsk brannvernsforeining Rolf Søtorp.

Blant dei 41 personane som omkom i brann i fjor, var 23 menn og 18 kvinner. Fire av dei omkomne var barn under 16 år.

