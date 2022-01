Einstemmig nei til lønnsauke på Stortinget

innenriks

Presidentskapet sa onsdag einstemmig nei til eit forslag om 45.000 kroner i tillegg for 2020 og 2021, skriv Aftenposten.

Alle partia er samde om å ha eit nulloppgjer for 2020, men dei har ikkje kunna samle seg om korleis reguleringa skal ordnast vidare.

Høgre, Framstegspartiet og Senterpartiet vil be godtgjersleutvalet om å leggje fram eit nytt forslag etter at lønnsoppgjeret er overstått i vår. Det er dermed uvisst kva lønnsauke stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer vil få for åra 2020–2022.

Presidentskapet vil levere ei innstilling til Stortinget i plenum, som vil stemme over saka om kort tid, ifølgje avisa.

