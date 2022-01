Byrådet i Bergen ber om kraftige tiltaksslettingar

innenriks

Bergens byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) har gjennom møte med KS formidla ønskelista si til regjeringa når koronatiltaka no skal vurderast.

Der krev dei at elevar skal tilbake på skulen, at ølkranene blir opna, breiddeidretten skal få starte opp og at fleire skal få gå på kino og konsertar. Det skriv Bergens Tidende.

– Det er ikkje grunnlag for å ha denne typen inngripande tiltak så lenge helsevesenet og kommunane kan handtere smittetrykket, seier Valhammer til avisa.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varsla endringar i koronareglane denne veka. Dagens restriksjonar vart innførte natt til 15. desember og skulle vare i fire veker.

