Aker BP innfører krav om koronavern – Fagforbundet avviser semje

– I praksis betyr det at ein anten har teke vaksinen eller har testa positivt dei siste tolv månadene, seier pressekontakt Ole-Johan Faret i oljeselskapet Aker BP til Aftenbladet/E24.

Kravet gjeld alle som reiser til sokkelinstallasjonane til selskapet, tilknytt boreriggar og frittståande boreriggar på oppdrag for selskapet.

Aukande smitte

– Bakgrunnen er at smitten aukar no. Vi har hatt fleire smittetilfelle offshore, noko som har vorte godt handtert, men vi ser at alvorlege sjukdomsforløp utgjer ein større risiko, seier Faret.

Han opplyser at det er sjukepleiar om bord på offshoreanlegga, at dei har eit solid testregime og gode rutinar for isolering, men at dei ikkje er sett opp med tilstrekkeleg kapasitet og utstyr til langvarig behandling viss fleire blir alvorleg koronasjuke.

Aviser semje om koronakravet

Selskapet har uttalt at kravet blir innført i samråd med dei tillitsvalde i selskapet. Dette blir likevel avvist av fagforbundet Industri Energi, som har over 700 medlemmer i Aker BP.

– Bedrifta har ikkje ført drøftingar eller involvert oss på nokon måte rundt korleis dette skal skje, seier klubbleiar Ingard Haugeberg i Aker BP til Industri Energis nettstad.

Overfor Aftenbladet/E24 utdjupar han:

– Selskapet må ha mistolka. Vi er i ein diskusjon, og den fører vi vidare. Om vi blir samde er noko heilt anna. Men vi er i god dialog og skal gå gjennom saka frå A til Å, seier han.

Pressekontakt Ole-Johan Faret medgir onsdag ettermiddag at det ikkje er full semje mellom partane.

