Vestre om skjenkjeforslag: – Sympatisk og forståeleg

– Det er eit forslag eg synest er sympatisk og forståeleg. Men meir vil eg ikkje seie om det no, seier Vestre til NTB om forslaget frå Miljøpartiet Dei Grøne.

MDG har varsla at dei onsdag vil leggje fram eit forslag for Stortinget om å utsetje innbetalinga av skattar og avgifter som forfell i januar for serveringsbransjen. Formålet er å hindre konkursar hos bedrifter som blir tyngde av skjenkjeforbodet.

Vestre viser til at regjeringa alt har sagt at ho vil vurdere utsetjing av moms og arbeidsgivaravgift.

– Det er òg eit innspel vi har fått frå partane i dag, seier Vestre, som tysdag møtte mellom anna NHO, Virke og LO for å diskutere koronahandteringa til regjeringa.

Frp støttar forslaget

Framstegspartiets finanspolitiske talsperson, Roy Steffensen, seier at partiet hans kjem til å støtte forslaget frå MDG.

Han viser til at Frp alt har fremja forslag for Stortinget om å gjeninnføre den tidlegare ordninga med utsett innbetaling av skattar og avgifter for kriseramma bedrifter.

– Frp foreslo det same i desember og vil støtte det igjen no. Vi ønskjer utsett skatt, å forlengje ordninga frå 12 til 36 månader, og ei meir fleksibel praktisering av ordninga for dei som skal betale tilbake, seier Steffensen til NTB.

Forseinkingsrente

Rekneskap Noreg påpeikar på si side at mange bedrifter har fått større økonomiske problem av å utsetje skatte- og avgiftsrekninga på grunn av forseinkingsrenta.

– Rentesatsen er nemleg 8,5 prosent – i ei tid der styringsrenta til Noregs Bank framleis er rekordlåg. Rekneskap Noreg oppmodar derfor styresmaktene til å vurdere å innvilge rentefritak på utsett betaling av skattar og avgifter, seier administrerande direktør Rune Aale-Hansen.

