Støre lét vere å nemne kontakt med Stoltenberg i NTB-intervju

I ei fråsegn til TV 2 måndag forklarer Støre at Stoltenberg informerte han 24. oktober om at han kunne vere interessert i stillinga som sentralbanksjef.

«Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet», skriv Støre til TV 2.

Denne kontakten lét Støre derimot vere å nemne då NTB intervjua han om saka i desember.

Støre presiserer no at saka vart nemnd medan dei to gjekk tur i oktober, men at han ikkje vil definere dette som ein samtale.

To spørsmål

Intervjuet med NTB fann stad 15. desember, like etter den tradisjonelle pressekonferansen til statsministeren før jul.

Støre fekk der to spørsmål om kontakten med Stoltenberg.

Nedanfor følgjer ein ordrett transkripsjon av NTBs lydopptak frå intervjuet:

– Har du diskutert stillinga som sentralbanksjef med Jens?

– Nei.

– Nei. Så de har aldri hatt nokon samtale om det?

– Nei. Då dette dukka opp i media, at han kunne vere aktuell, som ein spekulasjon, så tok eg kontakt omgåande med regjeringsråden og sa at viss det skulle skje, som jo eg ikkje eg hadde fått stadfesta, så vil eg som statsminister ikkje kunne delta i behandlinga av det.

Vidare i intervjuet forklarer Støre at saka ligg i Finansdepartementet, men at ho vil ende hos regjeringa til slutt. Då vil han vere inhabil.

Slik forklarer han svara

NTB har spurt statsministeren om kvifor han i intervjuet 15. desember lét vere å nemne kontakten som fann stad 24. oktober.

Støre viser då til ordlyden i NTB-spørsmål, der han vart spurd om han hadde «diskutert» eller «hatt nokon samtale» om saka med Stoltenberg.

– Stoltenberg og eg gjekk ein tur søndag 24. oktober, og då nemnde han at stillinga som sentralbanksjef kunne interessere han. Eg sa då med ein gong at dette var eit tema vi ikkje kunne snakke om no som eg var statsminister. Eg ville vere inhabil i lys av vennskapen vår. Det avslutta saka, og vi har ikkje snakka om det i nokon samanheng sidan, seier Støre i ein skriftleg uttale til NTB.

– Den kontakten som TV 2 no omtaler, vart ikkje oppgitt av statsministeren i intervjuet med NTB 15. desember 2021. Kvifor ikkje?

– Fordi vi aldri har diskutert nokon sider ved spørsmålet om kandidaturet hans. Eg vart som andre kjent med at han var kandidat gjennom media og hadde ingen samtale med han om dette.

– Vart informasjonen om kontakten 24. oktober 2021 medvite utelate av statsministeren i svara til NTB 15. desember 2021?

– Nei, den korte referansen frå turen vår i skogen 24. oktober var langt frå ein samtale, det var eit tema som vart parkert der og då.

