Regjeringa veit ikkje skattekostnaden ved skjenkjeforbodet

– Smitteverntiltaka vil trekkje ned skatteinntektene, men regjeringa har ikkje anslag på kor mykje desse inntektene vil falle som følgje av dei nye smitteverntiltaka, skriv helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i eit brev til SMB Norge.

SMB Norge, som organiserer små og mellomstore bedrifter, har varsla mogleg søksmål mot staten som følgje av skjenkjestoppen.

I varselet, som vart sendt før jul, bad dei om svar på ei rekkje spørsmål rundt skjenkjeforbodet frå helseministeren.

– Skjenkjestopp er eit inngripande tiltak som kan leie til nedstenging og permitteringar, og det var regjeringa klar over då tiltaket vart vedteke, skriv Kjerkol i svaret på varselet, som SMB fekk tysdag.

SMB: – Stadfestar mistanke

Over seks sider gjer helseministeren greie for vurderingane som ligg bak skjenkjeforbodet, og om korleis dei vurderte konsekvensane av tiltaket.

Dette er sentralt når den såkalla proporsjonaliteten i tiltaka skal vurderast, altså om fordelen ved tiltaka veg opp for ulempene.

SMB Norge er ikkje imponert over svaret.

– Ut frå det eg kan lese, så er det ingenting i svaret frå statsråden som viser at regjeringa har gjort ein god nok forholdsmessig vurdering før dei innførte full skjenkjestopp 13. desember. Slik eg ser det, så stadfestar dette mistanken vår om at vedtaket var ulovleg, seier administrerande direktør Jørund Rytman i SMB Norge til NTB.

Organisasjonen skal no ha eit ekstraordinært styremøte der dei vil ta stilling til eventuelle rettslege steg vidare.

– Reduserer mobilitet

I brevet forsvarer helseministeren skjenkjestoppen og viser til klare råd frå helsestyresmaktene.

Ho påpeikar òg at skjenkjestopp bidreg til å redusere mobiliteten og kontakten i befolkninga, og dermed òg til redusert smittespreiing.

– Dei samfunnsmessige kostnadene ved manglande kontroll på smitteutviklinga både for enkeltpersonar og næringsliv, vil vere betydelege og større enn dei som kan oppstå med strenge smitteverntiltak, skriv Kjerkol i brevet.

Ho svarer òg på eit spørsmål om kostnaden i form av tapte skatteinntekter ved tiltaka. Dette har regjeringa ikkje vurdert.

– Alle smitteverntiltak gir konsekvensar for samfunnet, og ikkje alle kan målast i reduserte skatteinntekter. Til dømes vil stenging av skular ha store samfunnsmessige kostnader utan at skatteinntektene i vesentleg grad blir påverka. Eit anslag på mogleg fall i skatteinntekter er derfor ikkje nødvendigvis noko eigna måte å måle eit smitteverntiltak opp mot andre moglege tiltak på, skriv helseministeren.

Ekstrakostnad

Når det gjeld andre samfunnsøkonomiske kostnader ved skjenkjestopp, viser helseministeren til dei faglege vurderingane frå FHI og Helsedirektoratet før jul.

Der viser helsestyresmaktene til eit notat frå Finansdepartementet der den nasjonale tilleggskostnaden ved ulike grader av skjenkjestopp og tiltak i serveringsbransjen er berekna til mellom 0,26 og 1,56 milliardar kroner per månad.

– I strategi- og beredskapsplanen til regjeringa kjem det klart fram at ved vurderinga av smitteverntiltak, skal omsynet til barn og unge bli prioritert først, deretter omsynet til arbeidsplassar og næringsliv. Kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrda skal vurderast. Denne strategien låg òg til grunn for dei tiltaka som vart innførte i desember, skriv Kjerkol.

