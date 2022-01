Ny vurdering: Stoltenberg ikkje inhabil til sentralbanksjef-jobben

innenriks

Det kjem fram i ei vurdering som vart offentleggjord tysdag.

– Basert på dei opplysningane vi har fått, har vi ikkje funne at det finst forhold som meir generelt tilseier at Stoltenberg vil vere inhabil til å delta i behandlinga av dei sakstypane som er nemnde av Finansdepartementet, skriv lovavdelinga i vurderinga si.

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg er saman med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache dei to som kjempar om å bli ny sjef for Noregs Bank. Det er venta at regjeringa utnemner ein ny sjef i statsråd fredag denne veka.

I samband med at Stoltenberg har søkt stillinga, bad Finansdepartementet 20. desember lovavdelinga i Justisdepartementet om å vurdere habilitetsspørsmåla som eventuelt kan oppstå dersom Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sjølv sagt seg inhabil på grunn av vennskapen sin til Stoltenberg.

I vurderinga skriv lovavdelinga mellom anna:

– Vi har vanskeleg for å sjå at Stoltenberg i rolla som sentralbanksjef vil behandle slike saker som kan gi statsminister Støre personlege fordelar, sjølv om vi ikkje kan sjå heilt bort frå det.