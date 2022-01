NHO krev koronapass

innenriks

Hauglie argumenterer med at koronapass er eit viktig verkemiddel for å unngå unødige innleggingar i helsevesenet.

– Grunngivinga for tiltaka har vore å hindre press på helsetenestene. Samtidig er det uvaksinerte som blir mest ramma av alvorleg sjukdom. Ved å innføre koronapass der folk samlast, kan vi skjerme uvaksinerte for den risikoen, seier Hauglie, som er viseadministrerande direktør i NHO.

Tilbake til normalitet

Tysdag var partane i arbeidslivet kalla inn til eit møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å diskutere handteringa av koronapandemien.

Der sette NHO fram kravet om at regjeringa får på plass det lenge varsla koronapasset.

– Vi må ta i bruk dei verktøya vi har, seier Hauglie.

Ho viser til at ei rekkje andre land i Europa allereie bruker koronapass for å skilje mellom dei som er beskytta og ubeskytta mot koronaviruset, til dømes ved innreise.

– Vi meiner at koronapass vil vere eit viktig verkemiddel for å få hjula i gang, slik at folk flest får tilbake meir normalitet i liva sine. Sannsynlegvis må vi leve med covid-19 lenge, og koronapass kan bidra til at vi kan leve meir normalt, seier Hauglie.

Ikkje aktuelt denne veka

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varsla at det kjem lettar i smitteverntiltaka denne veka, men seier det ikkje er aktuelt med koronasertifikat enno.

– Vi må ha tiltak. Det er mange spørsmål rundt koronasertifikat. Det kjem ikkje som eit vedtak denne veka. Det må vi greie ut nærare, sa Støre til NRK måndag.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa før jul at eit lovforslag om koronapass blir sendt på høyring over nyttår. Tanken er å bruke koronasertifikatet meir førebyggjande, før smitteverntiltak er innført.

Vil ikkje gi garantiar

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) seier etter møtet tysdag at han merkar seg innspela frå næringslivet, men han vil ikkje love noko.

– Eg kan ikkje garantere noko som helst, seier Vestre.

Han legg til at koronapass er eit av tiltaka som blir vurdert.

– Men det er viktig at viss vi går vidare med det, så må det vere fordi det har god effekt, seier Vestre.

På spørsmål om kvifor ikkje koronapasset har komme på plass endå, viser Vestre til Kjerkols departement.

– Det får vi komme tilbake til hurtig. Det ligg hos Helsedepartementet, og alle veit at regjeringa snart skal ta stilling til vegen vidare når det gjeld smitteverntiltaka, seier han.

(©NPK)