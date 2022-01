Landbruksministeren er innstilt på å hjelpe jordbruksnæringa

innenriks

Noregs Bondelag møtte Borch tysdag ettermiddag for å diskutere den utfordrande kostnadssituasjonen i næringa.

– Vi har hatt eit møte med Bondelaget og har fått innspel på sentrale problemstillingar knytt til den krevjande situasjonen næringa og mange bønder står i, seier Borch til NTB.

Aukande utgifter i samband med høge råvare- og straumprisar har gjort drifta vanskeleg for mange bønder. Bondelaget er redd det skal gå på mattryggleiken laus. I eit brev sendt til Statsministerens kontor tidlegare tysdag, krev Bondelaget forsikringar om ekstra utbetaling frå regjeringa så raskt som mogleg.

– Dette er heilt avgjerande for at bøndene skal gå i gang med våronna denne sesongen og halde fram med å produsere mat i Noreg som før. Bøndene må ha moglegheit til å kjøpe innsatsfaktorane som trengst for å dyrke frukt, grønsaker, korn og gras, og produsere mjølk, kjøtt og egg, uttalte leiar i Noregs Bondelag, Bjørn Gimming, i ei pressemelding tidlegare tysdag.

– Vil hjelpe

Landbruksministeren er tydeleg på at ho ønskjer å hjelpe næringa.

– Eit viktig poeng frå næringa var at det var avgjerande at tiltaka kom raskt. Eg er innstilt på ekstraordinære utbetalingar i 2022, seier Borch.

Landbruk er inkludert i straumstøtteordninga til regjeringa, men i første omgang blir det berre gitt støtte til bønder som har registrert straummålaren som hushaldsforbruk. Straummålarar på gardsbruk som er registrert som næringsverksemd, er ikkje omfatta av ordninga enno.

– NVE og Landbruksdirektoratet jobbar med å finne ut av korleis ein kan løyse det teknisk. Vi har mål om å få det til så snart som mogleg, seier Borch.

Vil ha meir raskt

Noregs Bondelag seier det var eit nyttig møte, men at det er viktig at det kjem litt meir på straum.

– Det vil komme ei ekstra løyving av tilskot dette året for å kompensere for den ekstraordinære kostnadsveksten vi no står i. Dette er heilt nødvendig, og noko vi i Noregs Bondelag har bede om, så dette er positivt. Men utbetalinga må komme så raskt som mogleg etter oppgjeret, seier Bjørn Gimming, leiar i Noregs Bondelag.

