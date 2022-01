Kjerkol vil skrote fritt behandlingsval

innenriks

– Regjeringa vår ønskjer ikkje ei privatisering av helsetenesta der pasienten kan forvekslast med ein kunde, sa Kjerkol i den første sjukehustalen sin tysdag.

Der slår ho fast at hovudprioriteringa til Ap/Sp-regjeringa er å styrkje det offentlege helsevesenet, og at regjeringa vil avvikle godkjenningsordninga Fritt behandlingsval frå 2023.

– Det å bruke private aktørar gjennom fritt behandlingsval bidreg til det motsette, nemleg å stykke opp tenestene våre. Vi er absolutt opne for samarbeid med gode partnarar, men det må skje på vår felles helseteneste sine premissar, seier helseministeren, som peikar på at pasientane framleis vil ha rett til å velje behandling blant dei offentlege sjukehusa og behandlingsstader som har avtale med dei regionale helseføretaka.

– Historisk svekking

I den borgarlege leiren er reaksjonane på skrotinga sterke.

– Å fjerne fritt behandlingsval er ei historisk svekking av pasientars rettar, seier helsepolitisk talsperson i Høgre Tone Wilhelmsen Trøen.

– Vår bekymring er at vi no får ei meir todelt helseteneste, der berre dei med stor lommebok framleis kan velje kvar dei vil ha behandling, fordi staten ikkje lenger skal ta rekninga, seier ho til NTB.

Ein likelydande kommentar kjem frå Frps Bård Hoksrud.

– Når Kjerkol no slengjer døra i trynet på fritt behandlingsval og private aktørar, viser det at ho er meir oppteken av partipolitikk enn helsa til folk. Det er milevis med kø i helsevesenet, og ei rekkje private aktørar står klar til å avlaste, seier han.

Også Venstre-leiar Guri Melby reagerer på skrotinga. Ho meiner dette særleg vil gå ut over ruspasientar.

– Ap stemde først ned rusreforma, som ville sikra alle menneske med rusproblem hjelp, ikkje straff. No vil dei leggje ned eit av helsetilboda som mange av desse faktisk brukar i dag, og som er viktig for dei. Skal det aldri vere dei som treng det mest sin tur, spør Melby.

Får støtte av SV og Raudt

Regjeringa treng SVs støtte for å få forslaget gjennom i Stortinget. Og den vil dei etter alle solemerke få.

– Det er på tide at regjeringa skrotar fritt behandlingsval som var eit eksperiment designa for private helseprofitørar og ressurssterke brukarar. Dei som betalte prisen for eksperimentet, var det offentlege og alle som har behov for helsetenester, seier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

Også Raudt støttar forslaget.

– Det er på tide at det endeleg blir sett strek for privatiseringsreforma som misvisande blir kalla «fritt behandlingsval», seier Raudts stortingsrepresentant Seher Aydar.

