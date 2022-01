Høgre: Tilliten til det politiske systemet er på spel etter Stoltenberg-bråket

innenriks

Finanspolitisk talsperson i Høgre, Tina Bru (H) seier til Aftenposten at sakene i media dei siste dagane gir eit inntrykk av at mykje makt blir sentralisert til same eksklusive middagsklubb, nære vennegjeng eller elitenettverk.

– Det er uheldig og kan openbert vere med på auke den opplevde avstanden mellom veljarane og dei som styrer. Det igjen kan dessverre skade tilliten til det politiske systemet i Noreg, seier Bru.

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Nato-sjef Jens Stoltenberg har tidlegare nekta for at dei to har snakka saman om stillinga som sentralbanksjef, som Stoltenberg ønskjer.

No viser det seg at dette likevel ikkje stemmer – måndag kunne TV 2 fortelje at Stoltenberg hadde teke opp jobben med Støre i oktober.

– Berre måten det blir sett spørsmålsteikn ved om desse vennemiddagane har vore uryddige, viser tydeleg kor vanskeleg det kan bli med Stoltenberg i rolla som sentralbanksjef. Vi har ikkje råd til å rokke ved tilliten og sjølvstendet til ein så viktig institusjon som Noregs Bank, legg ho til.

Tysdag vart det kjent at lovavdelinga til justisdepartementet at dei meiner Stoltenberg ikkje er inhabil til å bli ny sjef for Noregs Bank. Stoltenberg er ein av to søkjarar til stillinga. Også visesentralbanksjef Ida Wolden Bache har søkt.

