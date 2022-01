Foreldra til Birgitte Tengs meiner gjenopptakinga til fetteren må vente til ny straffesak er avgjord

innenriks

I eit svarbrev til Agder lagmannsrett skriv advokat John Christian Elden på vegner av foreldra at saka til fetteren ikkje bør bli teke opp att før den nye straffesaka er avgjord.

Fetteren vart først dømd, så frikjend for drapet som skjedde i 1995. Han vart likevel dømd til å betale erstatning. Det er denne sivile dommen fetteren no vil ha teke opp att.

Politiet arresterte i fjor haust ein mann og sikta han for drapet. Mannen sit varetektsfengselet. Elden seier at foreldra førebels ikkje vil konkludere basert på siktinga og fengslingsvedtaket mot 51-åringen som no er mistenkt i saka.

– Dei held spørsmålet ope, og vil ikkje konkludere før politiet og domstolen har gjort det i den nye straffesaka. Dei har høyrt på tryggleiken til politiet før, og er meir skeptiske no, seier Elden til NTB.

– Prematurt krav

Elden viser i svarbrevet sitt til at fetteren og advokatane hans ikkje har innsyn i dokumenta av politiet i den nye straffesaka.

– Dette vil han truleg få dersom det blir reist tiltale mot eller på annan måte treft påtalevedtak mot den no sikta personen. Rettargangen vil vere offentleg, skriv Elden.

– Kravet verkar såleis prematur, konkluderer han.

Advokaten til fetteren Arvid Sjødin seier til TV 2 at foreldra motset seg gjenopptaking av den sivile dommen. Det stemmer ikkje, seier Elden til NTB. Sjødin har ikkje svart på NTBs førespurnad.

For tidleg

I svarbrevet til Agder lagmannsrett konkluderer òg Elden med at det er for tidleg å leggje ned nokon påstand på vegner av foreldra.

Elden ber retten stille saka til sides fram til straffesaka mot den nye mistenkte er avgjort. Det er førebels ikkje teke ut tiltale mot mannen, som nektar å ha noko å gjere med saka og dermed òg straffskuld.

– Dei oppgitte motpartane går ut frå at både den attråande parten og dei sjølv kan danne seg eit vesentleg betre bilete av bevisa i saka dersom dei blir førte for retten ved eit nytt tiltalevedtak, og at det er betre grunnlag for å uttale seg om saka etter at ei slik hovudforhandling måtte vere gjennomført og dom kunngjort i den eine eller andre retning, skriv Elden.

(©NPK)