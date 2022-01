Fleire vegar stengte etter trafikkulykker

innenriks

Mellom anna er riksveg 52 over Hemsedalsfjellet stengt for trafikk etter ein front mot front-ulykke mellom to vogntog, skriv VG.

– Brøytemannskapa har gått til det steget å stengje fjellet. Dei strør no og då er det ikkje greitt å få fleire bilar opp. Det er meldt om at det er litt glatt der, seier trafikkoperatør Albert Sherington hos Vegtrafikksentralen Vest til avisa.

Etter ein kollisjon mellom ein personbil og lastebil ved Larvik er òg fylkesveg 40 mellombels stengt. Fem personar er skadde etter ulykka.

Også Osveien ved Bergen er stengt etter eit trafikkuhell.

(©NPK)