Fiskar Reidar Nilsen framleis sakna – politiet søkjer med undervassrobot

Søndag vart sonen, Remi Andre Nilsen (43), funne omkommen, medan Reidar Nilsen (74) framleis er sakna.

Søket måndag førte ikkje fram, og tysdag morgon sette politiet i gang søk med ein ROV-undervassrobot i området der fartøyet forliste søndag. Det opplyser politiet i ei pressemelding.

– Vi søkjer no under havoverflata i det same området som den omkomne vart funnen søndag. På bakgrunn av straumforhold og funn av gjenstandar har vi definert eit område for søk med ROV-undervassrobot, seier jourhavande stabssjef Stein Kristian Hansen i politiet.

I tillegg skal det setjast inn ein drone for å søkje i område som var utilgjengeleg for mannskapa under strandsøket måndag, og som heller ikkje eignar seg for søk med helikopter.

Hansen seier det er gjort ei rekkje funn av gjenstandar i ein omkrins av om lag 200 meter frå staden der båten vart funnen, mellom anna redningsvestar, overlevingsdrakter og redningsflåte.

