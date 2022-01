FHI: Halvparten av barn og unge kan ha hatt korona i Oslo

innenriks

Folkehelseinstituttets (FHI) fagdirektør Frode Forland svarer dette på spørsmål frå Dagbladet om den danske pandemieksperten Lone Simonsens nylege uttale.

Ifølgje henne vil halvparten av den danske befolkninga sannsynlegvis ha gjennomgått koronainfeksjon innan utgangen av januar, og ho meiner at koronapandemien vil ebbe ut innan våren.

Forland viser til at Danmark har betre oversikt og mindre mørketal enn Noreg.

– I Noreg antek vi at vi har klart å oppdage halvparten av dei som har gjennomgått infeksjon, kanskje. Men om vi ser på undersøkingane våre, så er det ikkje usannsynleg at bortimot halvparten av barn og unge i Oslo har gjennomgått covid-19-infeksjon og fått godt vern, seier han til avisa.

Han seier vidare at FHI håpar på å få ei kontrollert smittespreiing framover i Noreg, men at ein må vere førebudd på at mange vil bli smitta no.

