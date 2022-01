Stortingsfleirtalet skeptisk til Jens Stoltenberg

innenriks

Medan kritikken har vakse hos andre opposisjonsparti, har Raudt så langt gått stille i dørene i diskusjonen om Stoltenberg.

Men no tek nestleiar og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen bladet frå munnen.

– Prinsipielt sett er ikkje Raudt imot at ekspolitikaren blir sentralbanksjefar. Vi ønskjer eigentleg meir politisk styring av sentralbanken. Men når det gjeld Stoltenbergs kandidatur, så byrjar vi å bli stadig meir skeptiske, seier Martinussen til NTB.

Denne skepsisen går meir på person enn politikk, forklarer ho.

– Det heng saman med den særeigne rolla hans som maktspelar i norsk politikk.

Maktspelar

Martinussen viser til at Stoltenberg ikkje berre har hatt mektige stillingar sjølv, men at han òg har hatt mykje å seie for andres karriere, til dømes for noverande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I tillegg trekkjer ho fram avsløringane dei siste dagane om eit privat middagsselskap der oljefondssjef Nicolai Tangen deltok, og om samtalar med avtroppande sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det gir ei kjensle av kameraderi, seier Martinussen.

Ifølgje henne har Stoltenberg kanskje hatt nok makt i det norske samfunnet no.

– Han bør kanskje ta eit nytt familieråd og tenkje på om det kanskje er noko anna han kan finne på.

Fleirtal mot

Frå før har Høgre, Framstegspartiet, Venstre, SV og MDG alle ytra skepsis til å utnemne Jens Stoltenberg til ny sentralbanksjef. Når Raudt no gjer det same, betyr det at eit fleirtal på Stortinget er mot kandidaturet hans.

Høgre, Frp, Venstre, SV og Raudt har til saman 86 mandat på Stortinget, eitt meir enn det som trengst for å få fleirtal. Med MDG på laget aukar mandattalet til 89.

Stortinget har likevel inga formell rolle i tilsetjinga. Det er Finansdepartementet som handterer tilsetjingsprosessen, og sjølve utnemninga av ny sentralbanksjef vil skje i statsråd.

Stoltenberg sjølv ønskjer ikkje å delta i debatten om tilsetjinga, opplyser pressekontakten hans, Sissel Kruse Larsen, til NTB.

Breie motførestillingar

Venstre-nestleiar Sveinung Rotevatn er blant dei som var tidleg ute for å åtvare mot å gi Stoltenberg toppjobben. Han meiner det faktumet at Støre reknar seg som inhabil i saka, viser «kor usedvanleg sterke band» Stoltenberg har til den sitjande regjeringa.

Også finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, flagga tidleg sine motførestillingar. Måndag skjerpa ho kritikken.

– Eg går mot tilsetjing av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Det er rett å seie frå om det, sjølv om det ikkje må vere nokon tvil om at det er Finansdepartementet og regjeringa som har ansvaret for tilsetjinga, seier Kaski.

Ifølgje henne er det uheldig viss viktige stillingar i samfunnet går til ein indre krins av samfunnstoppar.

– Det kan svekkje tilliten til institusjonane våre om dei same menneska har klippekort på dei viktigaste posisjonane i landet.

Uroleg for sjølvstendet

Finanspolitisk talsperson for Framstegspartiet, Hans Andreas Limi, har tidlegare karakterisert ei tilsetjing av Stoltenberg som uklok ettersom det kan så tvil om sjølvstendet til banken opp mot Stortinget og regjeringa.

I førre veke melde også Høgre-nestleiar Tina Bru seg på i debatten.

– Eg registrerer at det er skapt mykje uro for kva ei eventuell utnemning av Jens Stoltenberg vil ha å seie for sjølvstendet til Noregs Bank. Denne uroa er også stor i Høgre, sa Bru til Dagens Næringsliv.

Parlamentarisk leiar i MDG Rasmus Hansson har på si side vist til at Stoltenberg har «jobba heile sin karriere innanfor den norske oljebobla» og derfor ikkje bør få jobben.

