Siv Jensen ny styremedlem i PatientSky Noreg

innenriks

Det opplyser selskapet i ei pressemelding.

Jensen kallar PatientSky ei suksesshistorie som har bidrege til å forbetre kommunikasjonen mellom legar og pasientar.

– Pandemien har vist oss at det er avgjerande å ha gode digitale verktøy i den norske helsetenesta. På mange område har vi komme langt, men det er framleis mange utfordringar som må løysast knytt til mellom anna samhandling på tvers i sektoren. For å få gode og effektive verktøy er det viktig at kommunane vel å samarbeide med private aktørar og ikkje utviklar eigne løysingar isolert og berre for seg sjølv, seier Jensen.

(©NPK)