Paradise Hotel-vinnar dømt for valdtekt – Viaplay fjernar sesongen

innenriks

Markus Nicolai Grønberg (23) nekta straffskuld då saka gjekk i Bodø tingrett, men vart av ein einstemmig rett dømt for å ha skaffa seg seksuell omgang ved vald eller truande åtferd mot ei 14 år gammal jente.

Han er òg dømt til å betale 170.000 kroner i erstatning til fornærma. Dommen vil bli anka på bakgrunn av bevisvurdering.

– Klienten min står fast på det han har hevda, at han ikkje har gjort dette. Han har ikkje hatt noko form for seksuell omgang med fornærma, seier forsvararen til mannen Tor Haug til VG.

Trekkar sesongen

Mannen deltok i realityserien Paradise Hotel medan valdtektssaka vart etterforska. I samband med deltakarsøknaden har han forklart at han laug til produksjonsselskapet om forholdet.

Produksjonsselskapet vart gjort merksam på saka før programmet vart sendt på TV, men valde å publisere det likevel. No blir altså trekt den aktuelle sesongen frå alle plattformer.

– Etter at vi vart kjende med dommen har vi vedteke å fjerne sesongen der denne deltakaren er med frå Viaplay og Viafree, seier programdirektør for non-scripted i Viaplay-eigar Nent, Kenneth Kristensen, til VG.

Grønberg vann sesong 14 av det populære og omstridde realityprogrammet. Han melde seg på programmet medan valdtektssaka vart etterforska.

– Skaden er skjedd

Den fornærmedes bistandsadvokat Finn Ove Smith sa tidleg at programmet ikkje burde ha vorte sendt.

– Skaden er skjedd. Det gjeld både for domfeltes del ved at han har vorte namngitt og for klienten min. Det har vore belastande for henne at det vart omtale rundt saka ved at han søkte kjendisstatus, seier Smith til NTB

Produksjonsselskapet vart gjort merksam på saka før programmet vart sendt på TV, men Nent valde å sende sesongen likevel.

– Vi har heile tida sagt at det har vore opp til domstolen å avgjere saka, og at vi derfor ikkje har hatt nokon kommentarar til rettsprosessen. Då saka dreier seg om forhold frå før vedkommande var deltakar i ein av våre realityproduksjoner, har vi heller ikkje no kommentarar til sjølve dommen utover at vi er djupt skaka over det som har komme fram i retten, seier Kristensen.

Ikkje rettskraftig

Grønbergs forsvarar Tor Haug ser ingen grunn til at programmet burde fjernast frå strøymetenesta.

– I Noreg har vi eit prinsipp om at ein er uskuldig inntil det finst ein rettskraftig dom. Det gjorde det ikkje forut for dommen til tingretten, og det gjer det heller ikkje no i og med at vi har vedteke å anke saka, seier Haug til NTB.

Forsvararen seier at han og klienten hans enno ikkje har teke stilling til om dei vil reagere på at den aktuelle sesongen blir trekt.

Haug seier at klienten hans heile vegen har vore klar på at han ikkje har hatt nokon seksuell omgang med den fornærma. Dei to har diskutert at saka ville få stor merksemd når dommen fall.

– Det har vi diskutert og han synest ikkje det er spesielt hyggjeleg, men det er noko han heile tida har vore førebudd på at ville komme, så vi har snakka mykje om det, seier Haug.

(©NPK)