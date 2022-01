innenriks

Av prislappen på over 1,95 milliardar kroner har gjestene sjølve betalt 252 millionar kroner gjennom ein eigendel på 500 kroner per døgn, viser tal P4 har fått frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

– Staten har betalt eller refundert kostnader som kommunane har hatt til å drifte karantenehotellordninga, seier økonomisjef Hilde Kjær i DSB.

I 2021 budde totalt 118.000 menneske på karantenehotell.

