Fredsprisvinnar besøkjer ytringsfridomskonferanse på Lillehammer

innenriks

Maria Ressa driv nyheitstenesta Rappler, ein nettstad for etterforskande og gravande journalistikk i Filippinane. Ho vann fredsprisen i 2021 saman med russiske Dmitrij Muratov for innsatsen sin for ytringsfridom.

Administrerande direktør Kristenn Einarsson i WEXFO ser fram til å ønskje nobelprisvinnaren velkommen til Lillehammer i mai.

– Maria Ressa er ein imponerande og inspirerande talsperson for nødvendigheita av å fremje og forsvare ytringsfridommen, seier Einarsson i ei pressemelding.

WEXFO skal vere eit årleg arrangement som blir halde første gong i slutten av mai 2022.

(©NPK)