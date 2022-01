FHI meiner «deltakron» kan vere ein laboratoriefeil og ikkje ein ny variant

innenriks

– Førebels reknar vi den såkalla nye varianten «deltakron» for å vere ein laboratoriefeil og ikkje ein ny variant. Dersom WHO stadfestar at det er ein ny variant, skal vi sjå nærare på han, skriv overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) i ein e-post til Dagbladet.

Forskarar på Kypros meiner å ha oppdaga ein ny koronavirusvariant. Den påståtte varianten blir omtalt som ein kombinasjon av delta og omikron og har derfor fått namnet «deltakron» i media.

Bakgrunnsrusk

FHI ventar på meir informasjon for å få eit betre grunnlag til å vurdere dei kypriotiske funna.

– Førebels ser det kanskje ut som at det kan vere nokre problem med dei resultata som er genererte. Når ein gjer ei slik sekvensering og ser på virusa i detalj, så skal det lite til for at det kan dukke opp noko «bakgrunnsrusk» i gensekvensane som kan indikere at viruset er noko anna enn det det er, seier seksjonsleiar Karoline Bragstad ved Seksjon for influensa og anna luftsmitte i FHI.

Fleire sår tvil om«varianten»

FHIs vurdering er i tråd med vurderinga til fleire internasjonale forskarar, skriv VG.

– Deltakron er ikkje ekte og kjem sannsynlegvis av laboratoriekontaminering av sekvensfragment med omikron i ei deltaprøve, skriv Krutika Kupalli på Twitter.

Ho er ekspert på smittsame sjukdommar og medlem av WHOs covid-gruppe.

Kupalli får støtte frå virolog Tom Peacock ved Imperial Department of Infectious Disease på Imperial College i London. Han har følgt med på «deltakron» sidan desember og meiner det dreier seg om anten kontaminering eller dobbel infeksjon.

