Egge gard attrådd konkurs

innenriks

Garden i Lier i Viken er kjend for mellom anna eplemost, sider og jordbærproduksjon. No er Egge gard kravd konkurs av Skatteetaten, skriv E24.

Årsaka er ubetalte skattar og avgifter på mellom 500.000 og 600.000 kroner, eit krav som stammar frå i fjor sommar.

Dagleg leiar Marius Egge seier til nettstaden at han reknar med at situasjonen vil løyse seg og at det ikkje endar med konkurs.

Planen er ifølgje Egge å inngå i rekonstruksjonsforhandlingar, som er ei form for konkursvern.

Dersom retten meiner vilkåra for rekonstruksjon er til stades, vil saka bli sett på pause i påvente av ei fråsegn frå Skatteetaten.

Truleg blir ein søknad om dette sendt inn tysdag, seier gardsdrivaren.

(©NPK)