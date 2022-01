Arbeidstilsynet trekkjer bot til Statsbygg

innenriks

Dei to punkta var knytte til kartlegging og risikovurdering og mangelfull plan for tryggleik, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Bakgrunnen er bygginga av det nye bygget til NTNU og Studentsamskipnaden i Trondheim, som er forseinka med rundt eit halvt år på grunn av store mengder forureina masse på byggjeplassen.

Arbeidstilsynet har snudd etter å ha fått dokumentasjon på at Statsbygg leigde inn eit firma som sørgde for at det vart gjennomført ei risikovurdering, skriv Adressa.

Dei konkluderer dermed med at dei på bakgrunn av ei heilskapsvurdering har «funnet at det ikke lenger foreligger brudd i saken som oppfyller vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr».

Administrerande direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg seier til Byggeindustrien at dei er letta over avgjerda til Arbeidstilsynet.

– Vi er glade for at tilsynet har ei ordning der vi får høve til å kommentere eit slikt vedtak, men det hadde vore ein fordel for oss om vi kunne fått gitt informasjonen før Arbeidstilsynet gjekk ut og forkynte bota, seier Nikolaisen.

