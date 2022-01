Tredje sikta i Tolga-saka fengsla i fire veker

innenriks

– Vi meiner det er nødvendig å fengsle den sikta i fire veker av omsyn til etterforskinga, og er fornøgde med at retten har gått med på det ønsket, seier Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Mannen i 20-åra vart fredag varetektsfengsla i fire veker av Østre Innlandet tingrett. Under heile varetektsfengslinga vil mannen vere underlagd brev-, besøks- og medieforbod, medan han under dei første to vekene vil vere underlagt full isolasjon.

Nektar å stille til avhøyr

Mannen melde seg for politiet klokka 17.45 torsdag ettermiddag saman med forsvararen sin, advokat Lars Mathias Undheim, men har førebels ikkje samtykt til å la seg avhøyre. Overfor TV 2 grunngav Undheim tidlegare fredag dette med manglande dokumentinnsyn.

Politiadvokat Ekeland seier at den sikta vil bli avhøyrt så snart han sjølv samtykkjer.

– Mange av dokumenta i saka er klausulert, men forsvararen hans har fått tilbod om innsyn under føresetnad av at han ikkje deler dei teiepliktige opplysningane med klienten sin, seier ho.

Undheim har ikkje svart på NTBs førespurnader fredag ettermiddag.

Ser ikkje bort frå fleire arrestasjonar

Frå før er to andre menn på 24 og 23 år varetektsfengsla i fire veker i samband med bortføringa på søndag av ein 20 år gammal mann i Vingelen i Tolga kommune. 23-åringen har òg fått to veker i isolasjon. Alle tre er sikta for medverknad til fridomskrenking.

– Vi ser ikkje bort frå at fleire kan bli arresterte. Opplysningane vi har tyder på at det er fleire moglege involverte i denne saka, men vi vil ikkje seie noko om kor mange. Per no er det heller ingen konkrete personar som er etterlyste, seier Ekeland.

Bortført natt til søndag

Sjølve bortføringa skjedde natt til søndag i ein bustad i Tolga nord i Østerdalen. Då politiet kom fram vart 20-åringen meld bortført, og foreldra vart køyrde til legevakt. Søndag kveld dukka han opp på eit tog på Gardermoen, der han bad konduktøren låne ein telefon.

Ifølgje politiet vart 20-åringen skoten då han vart bortført, men han vart ikkje alvorleg skadd. Ein av teoriane til politiet er at gjeld var bakgrunnen for hendinga.

