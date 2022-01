Nordisk diett på 10.-plass

innenriks

«Den nordiske dietten» beskriv ifølgje U.S. News kosthaldet som blir tilrådd i dei nasjonale kostråda i dei nordiske landa og dessutan dei siste års revolusjonerande utvikling for skandinavisk kosthald.

På den årlege rankinga for 40 ulike kosthald og diettar fell nordisk kosthald frå niande til tiande plass, med ein totalskår på 3,5 av 5.

– Det nordiske kosthaldet krev ein livsstil som opnar for at ein vender tilbake til avslappa måltid med venner og familie, med vekt på sesongbaserte, lokalt produserte råvarer, kombinert med miljømedvit, forklarer ekspertpanelet bak vurderinga.

Luksus og komplisert

Det som trekkjer ned på vurderinga til amerikanarane, er at dei reknar nordiske prinsipp om å lage mat frå botnen, med minst mogleg tilsetningsstoff og sprøytemiddel, sanking frå naturen og kortreist i miljøvennleg emballasje, for å vere upraktisk og tidkrevjande.

– Vektlegginga av på lokal og økologisk mat gjer dietten til ein «luksusdiett,» ifølgje ein ekspert, som legg til at han «berre er enkel å følgje for nokon som ikkje berre har tid og pengar, men ei interesse eller til og med ein lidenskap for matlaging.»

Nordisk kosthald hamnar dessutan heilt nede på 32. plass på lista over tilrådde diettar for dei som vil fort ned i vekt.

Men om ein ikkje blir tynn på eit blunk, er den i alle fall udiskutabelt sunn, smakfull og bra for miljøet. På underrankingane for «beste plantebaserte diett» og «best diett for sunt kosthald» hamnar nordisk kosthald på 4. og 5. plass.

Best i klassen

Middelhavskosthald held stand på toppen av lista over beste diett i 2022 òg, med total poengsum på 4,2 av 5. Til liks med nordisk diett er den basert på eit høgt inntak av vegetabilske, friske råvarer, men vinn på å vere rik på sunne feittkjelder, som olivenolje og nøtter, og at han er fattig på raudt kjøtt og metta feitt frå meieriprodukt.

Det låge innhaldet i middelhavskosten av sukker og andre raske karbohydrat kombinert med sunt feitt gjer at han blir rangert som best for å førebyggje hjarte- og karsjukdommar, og for personar med diabetes eller dei som ønskjer varig vekttap. Fleire av ekspertane påpeikar likevel at heller ikkje denne dietten er designa for å rase ned i vekt: 25. plass på den lista.

Feittdiettar på topp og botn

Feitt- og proteinrike lågkarbodiettar er ifølgje ekspertane vegen å gå om ein skal kvitte seg med ekstra kilo i ein fei, men spesielt sunt eller enkelt er det ikkje.

Øvst på lista over beste diett for å gå fort ned i vekt, ligg Atkins-dietten, men den hamnar nede på 34. plass på den generelle lista.

– Atkins kan vere ei kjapp løysing for folk som treng å gå ned i vekt raskt, erkjenner panelet, men til liks med andre høgfeittdiettar, som paleo og ketogent, kjem Atkins-dietten til kort ernæringsmessig. Det blir for mykje metta feitt, og for lite karbohydrat, særleg for lite fullkorn, frukt og grønt.

