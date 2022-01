NSM skal undersøkje tryggleiken knytt til dei kinesiske dronane til politiet

innenriks

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bad fredag politidirektør Benedicte Bjørnland om få Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) til å gjennomføre ei vurdering om dei nye dronane til politiet kan utgjere ein trussel mot tryggleiken i riket.

– Desse dronane er kjøpt inn for å hjelpe politiet i søk- og redningsoperasjonar, i samband med trafikkulykker eller anna operativt arbeid. Dei skal til dømes ikkje brukast til overvaking eller av Politiets tryggingsteneste eller slike formål, seier Mehl til NTB.

– Under møtet med politidirektøren bad eg henne om å ta ein ny runde med NSM for å avklare om bruken er trygg og sikker til den bruken desse dronane er meint for, seier Mehl vidare.

Høgre bekymra

Beskjeden vart gitt etter at Høgre i Stortinget gav uttrykk for bekymring over at Noreg skulle handle dronar frå den kinesiske produsenten Dji for 100 millionar kroner. USA har sett selskapet opp på ei liste over kinesiske selskap som amerikanarar ikkje kan eksportere teknologi til eller investere i.

– Det ser ut til at politiet er i ferd med å kjøpe inn dronar som amerikanske styresmakter ikkje lenger vil bruke. Då bør det ringje nokre bjøller. Vi kan ikkje ha kinesiske dronar i norske politipatruljar viss dette er ein tryggingsrisiko, uttalte Høgres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK torsdag.

Høgre reagerte etter eit brev som Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen og Tibetkomiteen har sendt medlemmene av justiskomiteen på Stortinget. Også BBC har omtalt at Dji-dronane skal ha vorte brukt i overvaking av kinesiske uigurar.

Ikkje naiv

Mehl viser til at prosessen med å kjøpe inn dei kinesiske dronane starta medan det var Høgre som sat i regjering, og at dei første dronane vart kjøpt inn i 2019. Ho trekkjer òg fram at Dji er ein dominerande aktør på den globale dronemarknaden, og at over 900 amerikanske offentlege etatar bruker dronane til selskapet.

– Vi skal ikkje vere naive overfor tryggingsspørsmål knytt til handel og investeringar med land som Kina. Det er noko eg er særs oppteken av og vil forbetre rutinar rundt, blant på bakgrunn av saker som skjedde under førre regjering. Men når det gjeld innkjøpet av akkurat desse dronane, legg eg til grunn at politiet har gjort sine vurderingar og utviser varsemd fram til NSM har gjort ei vurdering av bruken, seier Mehl.

Etter det som vart karakterisert som eit vellykka pilotprosjekt, vart det i 2020 vedteke at alle politidistrikta i Noreg skal få nytte dronar i arbeidet sitt. Dei aktuelle dronane er allereie utprøvde i fleire politidistrikt, mellom anna under leirskredet i Gjerdrum for eit år sidan.

– Det har i alle fall så langt vore brukt dronar i fem redningsaksjonar der liv har vorte redda, seier Mehl.

– Kjent risiko

Politidirektør Bjørnland seier NRK fredag at dronane frå Dji går for å vere dei beste på marknaden.

– Etterretningstrusselen er kjend for dei som har delteke i prosjektet med dronane. Det vi har kjøpt av teknologi frå kinesiske styresmakter kjem med ein risiko. Derfor er vi svært opptekne av korleis vi bruker utstyret, seier Bjørnland.

