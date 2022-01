Menneskerettsorganisasjon krev openheit om smitteverntiltak

innenriks

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) føyer seg til dei mange som meiner regjeringa må vise korta. Fredag sende dei breva til tre departement med ei klar tilråding.

Koronatiltaka grip inn i rettane til folk, men gjennom pandemien har det variert i kor stor grad det har vore openheit om avgjerdene, er bodskapen i brevet. Organisasjonen meiner det derfor må gjerast meir for at grunngivingane frå no av må offentleggjerast.

Brevet er retta til Helse- og omsorgsdepartementet, som er eit koordinerande departement for arbeidet med pandemien.

Ber om særleg omhu for barn og unge

I tillegg har organisasjonen sendt brev til Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet om tiltak som grip inn i menneskerettane til barn. Her peikar NIM på nokre særskilde menneskerettar knytt til barn.

* Dei tilrår at det blir gjort grundige vurderingar av desse kvar gong ein treffer tiltak som grip inn i rettane til barn.

• Styresmaktene må vurdere om behovet for og effekten av smitteverntiltaket er forholdsmessig sett i lys av kor tyngjande inngrepet er for barn og unge.

* Desse må gjerast offentleg tilgjengeleg.

* Dersom koronatiltak som rammar menneskerettane til barn skal gjennomførast, bør det alltid vurderast å sende desse på høyring. Det er betre med ein kort høyringsfrist enn inga høyring.

* Barn og unge bør involverast i avgjerder om koronatiltak som gjeld dei. Til dømes gjennom kontakt med organisasjonar, oppnemning av eigne ekspertgrupper eller barnepanel.

Regjeringsnettsider ikkje oppdaterte

Dei siste dagane har stadig fleire teke til orde for at vurderingane til regjeringa må offentleggjerast. Mellom anna har mange i utelivs- og restaurantbransjen etterspurt kva som ligg til grunn for avgjerda om skjenkjestopp. Også opposisjonen på Stortinget har stilt ei rekkje spørsmål om dette.

Høgre-leiar Erna Solberg har vist til at regjeringa hennar i januar i fjor byrja å leggje ut vurderingane på nettsidene til regjeringa. Det har ikkje har komme nokon oppdateringar sidan 28. april.

– Det betyr at dei smitteverntiltaka som er gjort, ikkje er grunngitte på same måte. Eg vil tilrå regjeringa å gå tilbake til den praksisen, sa Solberg i ein debatt i Stortinget torsdag.

Også Venstre og SV la torsdag fram forslag der dei ber regjeringa vise openheit om avgjerdene som er tekne.

– Vi meiner det er heilt openbert at grunngivinga må gjerast offentleg, slik at både offentlegheita og Stortinget kan vere i stand til å drive kontroll, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har overfor BT vedgått at vurderingane opp mot smittevernlova kunne vore lettare tilgjengeleg for folk. Når politiske avgjerda skil seg frå råda frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, vil departementet leggje vurderinga ut på nettsida til regjeringa, seier ho til avisa.

Nettsida var framleis ikkje oppdatert fredag. Helse- og omsorgsdepartementet kunne ikkje svare på når grunngivinga blir lagt ut.

– Må kunne etterprøve

Norges institusjon for menneskerettigheter presiserer i brevet at offentleggjeringa bør komme samtidig som vedtaket blir fatta.

Grunngivinga bør innehalde ei vurdering av proporsjonaliteten av tiltaket, særleg knytt til korleis det rammar sårbare grupper.

– Ei slik forklaring vil vere eigna til å gi NIM og andre aktørar eit tilstrekkeleg grunnlag for å etterprøve dei menneskerettslege sidene og eventuelt reise spørsmål der viktige punkt knytt til dette blir ståande uforklart, skriv NIM-direktør Adele Matheson Mestad.

