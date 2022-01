Langt fleire kommunar bad om hjelp frå Røde Kors i desember

innenriks

Røde Kors førebur seg på at endå fleire kommunar treng støtte i vekene som kjem, skriv organisasjonen i ei pressemelding.

50 kommunar fekk bistand i november. På det meste sidan pandemien byrja i mars 2020, har 130 lokalforeiningar vore i aktivitet i kommunane, og hjelpt lokale styresmakter i alt frå utlevering av matvarer til vaksinasjon og testing.

– Dette viser at innsatsen vår langt frå er over. Vi er glade for at dei mange tusen frivillige held fram med å bruke av fritida si for å vere ein viktig del av totalinnsatsen i pandeminedkjempinga i Noreg, seier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

