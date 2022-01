Iskald trend: Éin av fem unge vil isbade i vinter

innenriks

15 prosent av unge mellom 15 og 24 år planlegg å isbade denne vinteren, medan 5 prosent allereie har teke seg ein iskald dukkert.

Det viser ferske tal frå Ipsos på bestilling frå organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, har inntrykk av at isbading har vorte meir populært det siste året.

– Det at dette har vorte populært kan nok knytast til tida vi er inne i, som gjer at ein kan få behov for å prøve nye aktivitetar og utfordre seg sjølv på nye måtar, seier Lier, som trur dette er ein trend vi vil sjå meir av.

Det er særleg kvinner og folk i Nord-Noreg som kastar seg på badetrenden, ifølgje undersøkinga. 7 prosent av kvinner seier at dei har isbada i vinter, medan delen er 4 prosent blant menn.

Så mange svarer at dei har isbada i vinter fordelt på landsdel:

* 8 prosent i Nord-Noreg.

* 2 prosent i Midt-Noreg.

* 6 prosent på Vestlandet.

* 5 prosent i Oslo.

* 4 prosent på resten av Austlandet.

Det er førebels uklart kva helsegevinstar isbading har. Forskar ved UiT – Noregs arktiske universitet, Maja-Lisa Løchen, har tidlegare sagt til Forskning.no at meistringskjensle er eit opplagt element ved å kaste seg i iskaldt vatn, og at det kan bidra til auka livskvalitet.

(©NPK)