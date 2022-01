Høgre-nestleiar meiner det er uklokt om Stoltenberg blir sentralbanksjef

innenriks

– Eg registrerer at det er skapt betydeleg uro for kva ei eventuell utnemning av Jens Stoltenberg vil ha å seie for sjølvstendet til Noregs Bank. Denne uroa er òg betydeleg i Høgre, seier Tina Bru til DN.

Høgre-leiar Erna Solberg har tidlegare uttalt at det trengst ein fagleg debatt om fornufta i å tilsetje ein markant politikar frå eit regjeringsparti.

Nestleiar Tina Bru er klar på at Stoltenberg ikkje bør bli sentralbanksjef.

– Mi personlege meining er at debatten dei siste månadene har vist at det herskar for mykje tvil om kva ei utnemning av Stoltenberg vil ha å seie for tilliten og sjølvstendet til Noregs Bank, til at det vil vere ei klok utnemning.

